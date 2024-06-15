Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 00:55 Güncelleme: 15.06.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç.P. (41), AVM'de polisin takibi ile yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 Yıl 8 ay hapis kararıyla aranan M.Ç.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün bir AVM'de olduğu tespit edildi. Polisi fark eden hükümlü kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kısa süreli takibin ardından yakalanan hükümlü, polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan M.Ç.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Almanya'dan süper gala!
        Almanya'dan süper gala!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Husumetlilerini vurup kaçtı
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de 8,5 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu: 1 yaralı (2)
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de şiddetli rüzgar; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Kayseri'de firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kayseri'de fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı