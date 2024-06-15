Kayseri'de 22 yıl hapisle aranan firari hükümlü, AVM'de yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç.P. (41), AVM'de polisin takibi ile yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'silahla yağma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 22 Yıl 8 ay hapis kararıyla aranan M.Ç.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün bir AVM'de olduğu tespit edildi. Polisi fark eden hükümlü kaçmaya başladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kısa süreli takibin ardından yakalanan hükümlü, polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan M.Ç.P., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.