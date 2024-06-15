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        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyük bir devlet ve milletiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:50
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        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Büyük bir devlet ve milletiz. Herkes kendi içinde bulunduğu toplumla, milletle iftihar edebilir. Devletiyle gurur duyabilir. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı. Dün akşam arkadaşlardan bir daha rapor aldım. 2 binin üzerinde şantiyemiz var" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı nedeniyle Kayseri Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Bugün yine bir güzel kurban arifesindeyiz. İnşallah bayramı da hep birlikte idrak ederiz. Cenabıallah nice Kurban Bayramlarına, Ramazan Bayramlarına, Cumhuriyet Bayramlarımıza, dini ve milli bayramlarımızın olduğu o güzel günlere eriştirir, diye de dua ediyorum. Bayramlar Kayseri'de hakkıyla yaşanıyor. Gerek dini gerekse milli bayramlarımız. Bugün herkes kabristana koşuyor. Geçmişlerine Fatihalar okuyor. Ziyaretler yapıyor. Sonra da eşini, dostunu arıyor. Helalleşiyor, bayramlaşıyor. Bu güzel adetleri sonuna kadar devam ettiriyoruz. Allah elimizden bu güzel adetleri almasın. Bu örfleri elimizden almasın. Millet olmanın gereği bu zaten. Bunları yitirirsek geriye çok bir şey kalmıyor. Bunun da tabii ki coşkusunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BİZİM BÜYÜMEMİZ, GÜÇLENMEMİZ, DÜŞMANLARA KORKU SALIYOR

        Bin yıldır bu coğrafyada yaşandığını aktaran Bakan Özhaseki, "'Coğrafya kaderdir' diye meşhur bir söz var. Evet bu coğrafyada yaşıyoruz. Bin yıldır varız. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Gittikçe de gelişiyoruz, büyüyoruz. Bizim büyümemiz, güçlenmemiz, düşmanlara korku salıyor. Dostlarını elbette ki memnun ediyor. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek şartı var. İkinci bir şartı yok. O da güçlü olmak. Eğer güçlü olursanız dimdik durursunuz, yaşarsınız kimse size yan bakamaz. Ama zayıf olursanız üzerinize oyunlar kurulmaya başlanır. Şöyle etrafımızdaki ülkelere bir bakın. Ağzı tatlı kaç tane ülke var? Akşam insanların evine huzurla gidebildiği, bombaların patlamadığı, kaç tane ülke var? Hele hele böyle bir bayram arifesinde biz ülkemiz için bu sevinci dile getirirken, bir taraftan da Filistin'de, Gazze'de yaşananları gördükçe adeta insanlığımızdan utanıyoruz" diye konuştu.

        'ORADAKİ SAVAŞI DİNDİRMEK İÇİN ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'

        Filistin'de yaşananlara değinen Bakan Özhaseki, "Geçenlerde İspanya'da Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödül töreni vardı. Kürsüye gidip çevreyle ilgili yaptıklarımızı anlattıktan sonra, 'Tamam bunları ne için yapıyoruz? Yaşadığımız şu ortamı güzelleştirmek için yapıyoruz. Ama insan olmasa ne kıymeti var? Eğer insan yaşamıyorsa ne kıymeti var bunların Şimdi insanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor. Hastaneler bombalanıyor. Açlıktan insanlar orada can veriyor, fakat insanlık alemini seyrediyor, ateşkes bile diyemiyor' dedim. Yani 'savaşmayın, çocukları, kadınları öldürmeyin, hastaneleri bombalamayın' diyecekler. Görünüşte medeni fakat içlerinden vahşi bir batı medeniyeti bu kötülüğü seyretmeye de devam ediyor. İnşallah bizler gücümüz yettiğince oraya yardımcı olmaya çalışacağız. Oradaki savaşı dindirmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hep birlikte bununda mücadelesini vereceğiz" dedi.

        'DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ DEPREM BÖLGESİNDE'

        Deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

        "Dün de Adıyaman'daydım. 50 bine yakın hak sahibi insan var. Haliyle evlerini bekliyorlar. Onların da evlerini yapmak için çırpınıyoruz. Şantiyeleri, inşaatları gezdik. Oradaki yapılan evleri gördüm. İnsanlarla oturdum kalktım. Şükür bunun da altından kalkıyoruz. Büyük bir devlet ve milletiz. Herkes kendi içinde bulunduğu toplumla, milletle iftihar edebilir. Devletiyle gurur duyabilir. Dünyanın en büyük şantiyesi şimdi deprem bölgesinde. İşler başlarken saydırmıştım, 1240 yerde şantiye vardı. Dün akşam arkadaşlardan bir daha rapor aldım. 2 binin üzerinde şantiyemiz var. Dün gittiğim İndere'de bir şantiyede, 16 bin 500 konut yapılıyor. İnşallah bizler de bu yaraları saracağız. Oradaki depremzede kardeşlerimizin de duasını alacağız. Sonra da hep birlikte huzurla millet olarak önümüze bakıp yolumuza devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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