Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var (2)

AKPARTİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMI'NA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Bu coğrafyanın da zorlukları var. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama bitmek bilmeyen de özellikle yerin altında iki tane de tehlike devamlı bizi bekliyor. Bu tehlikeler yerin altında. Birisi, fitne odakları. Hiç bitmek bilmez arkadaşlar. IŞİD diye bir başka bela var. FETÖ diye bir başka belayı başımıza bela ettiler. DHKP-C diye bir başka bela, intikamcı bir örgüt. Ama şunu hepimiz bilelim. Bunların besleyenleri aynı. Bunlara lojistik destek sağlayanlar aynı. İstihbarat bilgisi sağlayanlar aynı. Milyarlarca dolarlık silah verenler aynı. Amaçları da aynı. Bunu sadece burada söylemiyorum. Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de, İdil'de yüzlerini haykırmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum" dedi.