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        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var (2)

        AKPARTİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMI'NA KATILDIÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:55
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        Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde şantiyemiz var (2)
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        AKPARTİ BAYRAMLAŞMA PROGRAMI'NA KATILDI

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Teşkilat Bayramlaşma Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, "Bu coğrafyanın da zorlukları var. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ama bitmek bilmeyen de özellikle yerin altında iki tane de tehlike devamlı bizi bekliyor. Bu tehlikeler yerin altında. Birisi, fitne odakları. Hiç bitmek bilmez arkadaşlar. IŞİD diye bir başka bela var. FETÖ diye bir başka belayı başımıza bela ettiler. DHKP-C diye bir başka bela, intikamcı bir örgüt. Ama şunu hepimiz bilelim. Bunların besleyenleri aynı. Bunlara lojistik destek sağlayanlar aynı. İstihbarat bilgisi sağlayanlar aynı. Milyarlarca dolarlık silah verenler aynı. Amaçları da aynı. Bunu sadece burada söylemiyorum. Şırnak'ta, Cizre'de, Nusaybin'de, İdil'de yüzlerini haykırmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum" dedi.

        'SAVUNMA SANAYİNDE 75 MİLYAR DOLARLIK PROJE VAR'

        Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini aktaran Bakan Özhaseki, "Bir taraftan Türkiye büyüyor. Hiç endişe etmeyin. İhracatımız, dikkat ederseniz artıyor. Onlarca yeni tesisler açılıyor. Onlarca yeni tesisler açılıyor. Savunma sanayinde 75 milyar dolarlık proje var. Kendi silahlarımızı üretiyoruz. Kendi hakkımızı koruyoruz. Üzerinde oyun oynanan bir ülke değiliz. Oyunları bozan bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımızın gittiği her yerde nasıl karşılandığını sizler seyrediyorsunuz zaten. Dosta güven, düşmanların da korkulu rüyası olmaya devam edeceğiz. Önemli olan birliğimiz. Önemli olan dirliğimiz. Önemli olan kendi aramızdaki muhabbet" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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