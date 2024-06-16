Kayseri'de bayram namazında camiler doldu
KAYSERİ'de camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı.
KAYSERİ’de camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Garipdost Camisi’nde cemaat, caminin avlusunda saf tuttu.
Kayseri’de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi’ndeki Garipdost Camisi’ne gelen vatandaşlardan bazıları içeride yer bulamayınca avluda saf tuttu. Saat 05.47’da kılınan namaz sonrası cami imam-hatibi Mehmet Sun tarafından hutbe okundu ve ardından başta Filistin olmak üzere İslam dünyası için dua edildi. Namazın ardından cemaat bayramlaştı.
Cemaatten Hacı Şimşir, sabah erken saatlerinden itibaren camiye geldiklerini söyleyerek, “Kurbanlarımızı keseceğiz. Kazasız, belasız bir bayram olsun. Çok güzel bir duygu. Heyecanlıyız. Eski bayramlar gibi olmasa da heyecanlıyız. Bazı ülkelerdeki savaşlardan dolayı da içimiz buruk. Bunların en kısa sürede bitmesini istiyoruz. Huzur içinde bir bayram temenni ediyorum” dedi.
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