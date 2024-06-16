Kayseri'de bayram namazında camiler doldu

KAYSERİ’de camiler, bayram namazı için gelen vatandaşlarla dolup taştı. Garipdost Camisi’nde cemaat, caminin avlusunda saf tuttu.

Kayseri’de vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren camilere gitti. Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi’ndeki Garipdost Camisi’ne gelen vatandaşlardan bazıları içeride yer bulamayınca avluda saf tuttu. Saat 05.47’da kılınan namaz sonrası cami imam-hatibi Mehmet Sun tarafından hutbe okundu ve ardından başta Filistin olmak üzere İslam dünyası için dua edildi. Namazın ardından cemaat bayramlaştı.