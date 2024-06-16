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        Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu

        KAYSERİ'deKurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:08 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:10
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        Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye koştu
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        KAYSERİ'deKurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

        Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı. Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi. Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış (43), 25 yıllık kasap olduğunu belirterek, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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