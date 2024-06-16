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        8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne gözaltında

        KAYSERİ'deoğlu A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:20
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        8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne gözaltında
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        KAYSERİ'deoğlu A.C.N.'ye (8) ekmek bıçağı fırlatarak bacağından yaralayan anne Emine N. (50), gözaltına alındı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Araplı Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emine N. ile oğlu A.C.N. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada anne Emine N., mutfaktaki ekmek bıçağını oğluna fırlattı. A.C.N. bacağından yaralandı. Oğlunu gören baba A.N.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.N.'yi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Emine N. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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