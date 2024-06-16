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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı

        KAYSERİ'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:05
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı
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        KAYSERİ'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla 1'i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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