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        Kurban kesmeye giderken kazada yaralandı

        KAYSERİ'deotomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:05
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        Kurban kesmeye giderken kazada yaralandı
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        KAYSERİ'deotomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.Ö. (60), yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nın 7'nci kilometresinde meydana geldi. E.Ö., idaresindeki 38 DK 486 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada E.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.Ö.'nün kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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