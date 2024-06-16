Kurban kesmeye giderken kazada yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı'nın 7'nci kilometresinde meydana geldi. E.Ö., idaresindeki 38 DK 486 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada E.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı araçtan çıkardığı sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, E.Ö.'nün kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

KAYSERİ'deotomobilin ağaca çarptığı kazada, kurban kesim yerine gitmek için yola çıktığı öğrenilen sürücü E.Ö. (60), yaralandı.

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