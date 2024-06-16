Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (2)

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraş getirilerek Atatürk Anıtı'nda tamir çalışması yapıldı. Heykeltıraşın yaptığı çalışma sonrası anıtta herhangi bir tahribat izi kalmadığı belirtildi.

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