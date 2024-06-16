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        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (2)

        TAMİRÇALIŞMASI YAPILDIKayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraş getirilerek Atatürk Anıtı'nda tamir çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:55
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        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (2)
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        TAMİRÇALIŞMASI YAPILDI

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından heykeltıraş getirilerek Atatürk Anıtı'nda tamir çalışması yapıldı. Heykeltıraşın yaptığı çalışma sonrası anıtta herhangi bir tahribat izi kalmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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