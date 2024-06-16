Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü

Anbar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir kesimhanede boğa, kasap ve sahiplerinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Boğa kaçtığı sırada kesimhane yakınlarında bulunan hayvan gübresi çukuruna düştü. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışması sonuç vermezken, boğa battığı yerden kendisi kurtuldu Daha sonra yeniden kaçmaya başlayan boğa, çevredekiler tarafından yakalanarak kesimhaneye götürülüp kurban edildi.

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