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        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü

        KAYSERİ'de kesim sırasında kaçan boğa, kesimhane yakınında bulunan hayvan gübresi çukuruna düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:40
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        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü
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        KAYSERİ'de kesim sırasında kaçan boğa, kesimhane yakınında bulunan hayvan gübresi çukuruna düştü. Yarım saat süren kurtarma çalışması sonuç vermezken boğa, battığı yerden kendisi kurtuldu. Yeniden kaçan boğa, yakalanarak kurban edildi.

        Anbar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan bir kesimhanede boğa, kasap ve sahiplerinin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Boğa kaçtığı sırada kesimhane yakınlarında bulunan hayvan gübresi çukuruna düştü. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışması sonuç vermezken, boğa battığı yerden kendisi kurtuldu Daha sonra yeniden kaçmaya başlayan boğa, çevredekiler tarafından yakalanarak kesimhaneye götürülüp kurban edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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