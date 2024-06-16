Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
DAYI-YEĞENOLDUKLARI ORTAYA ÇIKTIKayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı.
DAYI-YEĞENOLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan dayı-yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
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