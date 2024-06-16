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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)

        DAYI-YEĞENOLDUKLARI ORTAYA ÇIKTIKayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 17:58 Güncelleme: 16.06.2024 - 17:58
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
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        DAYI-YEĞENOLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan dayı-yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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