Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)

DAYI-YEĞENOLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 1'i kadın 2 kişinin balta ile zarar vermesinin ardından Kayseri Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı’na balta ile zarar vermeye çalışan dayı-yeğen oldukları tespit edilen, Tufanbeyli nüfusuna kayıtlı 1965 doğumlu Y.K ve Kocasinan nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Z.A isimli 2 şahıs, ihbar alınması üzerine, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce derhal müdahale edilerek men edilmiş ve gözaltına alınmışlardır. Konu detaylı olarak araştırılıp kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.