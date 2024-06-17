Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı yapan dayı-yeğen adliyede

        KAYSERİ'deAtatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:21 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı yapan dayı-yeğen adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'deAtatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K. (59) ile yeğeni Zeynep A. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ile yeğeni Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Sedef'in katilinin kaçış oyunu ortaya çıktı!
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Maganda kurşunu kurban keserken öldürdü!
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bayram göçü sürüyor! Orada yoğunluk oluştu!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Göktürkler dönemine ait kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Ameliyatın izlerini silme adına
        Ameliyatın izlerini silme adına
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi 2. etap kuraları çekildi
        Hacılar'da kentsel dönüşüm projesi 2. etap kuraları çekildi
        Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor
        Kızılırmak üzerindeki 8 kemerli Şahruh Köprüsü yıllara meydan okuyor
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; o...
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı; o...
        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı: 1'i kadın 2 gözaltı (3)
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı
        Kurban pazarında zabıta ile tartışıp kendini astı, çevredekiler kurtardı
        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü
        Kayseri'de kesim sırasında kaçan boğa, hayvan gübresi çukuruna düştü