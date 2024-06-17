Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi dayı-yeğen tutuklandı (2)

AtatürkAnıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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