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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi dayı-yeğen tutuklandı (2)

        TUTUKLANDILARAtatürkAnıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:45
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        Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi dayı-yeğen tutuklandı (2)
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        TUTUKLANDILAR

        AtatürkAnıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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