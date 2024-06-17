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        Kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asarken kurtarılmıştı; taburcu edildi

        KAYSERİ'nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen ve zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı belirtilen Ali B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:35
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        Kurban pazarında zabıta ile tartışınca kendini asarken kurtarılmıştı; taburcu edildi
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        KAYSERİ’nin Talas ilçesinde kurulan kurban pazarına sakatat ve et toplamak için geldiği öne sürülen ve zabıta görevlileri ile tartışınca elektrik direğine bağladığı iple kendini astığı belirtilen Ali B. (45), çevredekilerin ipi kesmesiyle kurtarılıp götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi’ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı. Çevredekiler ipi keserek Ali B.’yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ali B., sabah saatlerinde taburcu edildi..

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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