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        Kayseri'de 9'uncu kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

        KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen 7 yaşındaki Hasan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:45
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        Kayseri'de 9'uncu kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
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        KAYSERİ'de, 14 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen 7 yaşındaki Hasan B. ağır yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. Anneannesini ziyarete giden Hasan B., bilinmeyen bir nedenle 9'uncu kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan B., ekiplerin müdahalesinin ardından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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