Kayseri'de 9'uncu kat penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın 9'uncu katında meydana geldi. Anneannesini ziyarete giden Hasan B., bilinmeyen bir nedenle 9'uncu kattaki dairenin penceresinden zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan B., ekiplerin müdahalesinin ardından, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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