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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

        KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut (27), kavga ettiği 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:09
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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        KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut (27), kavga ettiği 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut ile O.İ. ve M.İ. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O.İ. ve M.İ. bıçakla Akbulut'u yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

        Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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