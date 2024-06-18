Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut (27), kavga ettiği 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Cenap Şahabettin Sokak'ta meydana geldi. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut ile O.İ. ve M.İ. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. O.İ. ve M.İ. bıçakla Akbulut'u yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akbulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.