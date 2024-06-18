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        9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki Hamza kurtarılamadı

        KAYSERİ'de, dün, 14 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen Hamza Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.06.2024 - 12:00
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        9'uncu kattan düşen 7 yaşındaki Hamza kurtarılamadı
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        KAYSERİ'de, dün, 14 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen Hamza Y. (7), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 14 katlı binanın 9’uncu katında oturan anneannesini ziyarete giden Hamza Y., dairenin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, ekiplerin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedaviye alınan Hamza Y., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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