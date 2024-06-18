Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (2)

Kayseri'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa İ. ve Oğuz İ. kardeşler ile olay sırasında yanlarında olan kuzenleri İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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