Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (3)

Kayseri'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheliden Oğuz İ., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine kondu, ağabeyi Mustafa İ. ev hapsine verilirken kuzenleri İrem K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

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