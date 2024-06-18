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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (3)

        3ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDIKayseri'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheliden Oğuz İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 18.06.2024 - 18:00
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        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (3)
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        3ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI

        Kayseri'de Hasan Hüseyin Ali Ekber Akbulut'un bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın, 3 şüpheliden Oğuz İ., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine kondu, ağabeyi Mustafa İ. ev hapsine verilirken kuzenleri İrem K. ise adli kontrol tedbiri ile salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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