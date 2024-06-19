Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi: Ben Mesih'im

        KAYSERİ'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi: Ben Mesih'im
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı. Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Dayı yeğenin ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik" dediği kaydedildi.

        Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı- yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Abdullah'ın ifadeleri ortaya çıktı. DHA'nın ulaştığı ifadede Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah’ın ifadelerinde ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik. Pişman değiliz" dediği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME 2 - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (3)
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (3)
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Millet Bahçesi bayramda da Kayserililerin tercihi odu
        Millet Bahçesi bayramda da Kayserililerin tercihi odu
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (2)
        Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü (2)
        Hacılar'da kurban atıkları düzenli şekilde toplandı
        Hacılar'da kurban atıkları düzenli şekilde toplandı