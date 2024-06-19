Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi: Ben Mesih'im

KAYSERİ'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdikleri gerekçesiyle tutuklanan Yaşar Kılıçkaya (59) ile yeğeni Zeynep Abdullah'ın (31) ifadeleri ortaya çıktı. Yaşar Kılıçkaya’nın Hazreti İbrahim’i rüyasında gördüğünü ve kendisinin Mesih olduğunu söylediği belirtildi. Zeynep Abdullah'ın ise dayısı Kılıçkaya'yı 'Mesih' olarak gördüğünü söylediği ifade edildi. Dayı yeğenin ayrıca, "Hazreti İbrahim'in putları yıktığı gibi biz de yıkmak istedik" dediği kaydedildi.

Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 16 Haziran saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yaşar Kılıçkaya ile Zeynep Abdullah, balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 2 şüpheliye müdahale etti. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dayı- yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerin yaptığı çalışmada anıtta 13 balta darbesi tespit edildi. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.