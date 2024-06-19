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        Sultan Sazlığı'na bayramda yoğun ilgi

        TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 19.06.2024 - 14:55
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        Sultan Sazlığı'na bayramda yoğun ilgi
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        TÜRKİYE'nin önemli sulak alanlarından Kayseri’deki Sultan Sazlığı Milli Parkı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Sazlıkta sandala binen doğaseverler, parkurları gezip kuş türlerini gözlemledi.

        2006 yılında Milli Park ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, Kurban Bayramı'nda ziyaretçileri ağırladı. 301 farklı kuş türünü barındıran Sultan Sazlığı'na bayram tatilini fırsat bilip gelenler, sandalla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak kuşları gözlemledi.

        Malatya'dan geldiğini söyleyen Mustafa Sağır, "Değişik bir havası var. Beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Yürüyüş yolu yeşil. Çok farklı bir havası var. Yürüyüş parkuru güzeldi. Ardından tekne turu yapacağız. Bu bölgede çok değişik kuş ve ördek türleri gördük. Farklı geldi. Bu da bizim hoşumuza gitti. Sazlıklar arasında kendimi Afrika'da hissettim. Değişik bir ortam vardı" dedi.

        Bölgede yaşayan Alişan Atasoy (27) ise "Alan kılavuzu olarak burada görev yapıyorum. Bayramda çok daha yoğun bir talep oluyor. Özellikle çevre illerden çok fazla ziyaretçimiz oluyor. Ziyaretçilerin büyük kısmı yürüyüş alanının sonuna kadar gitmiyor. Oysaki sonuna kadar gelseler çok daha güzel bir manzara ile karşılaşabilirler. Daha fazla kuş türü de görebilirler. Tüm ziyaretçileri bu gölgeye bekliyoruz. Kurban Bayramı nedeniyle çok yoğun bir ilgi var" diye konuştu.

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