Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Evinde ölü bulundu

        KAYSERİ'de yakınlarının haber alamadığı Abdurrahman G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yakınlarının haber alamadığı Abdurrahman G. (57), evinde ölü bulundu.

        Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki 12 katlı bir binanın 10'uncu katında oturan Abdurrahman G.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Abdurrahman G.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Abdurrahman G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman G.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        Şiddetli sağanakta yıldırım yangını!
        Şiddetli sağanakta yıldırım yangını!
        Ünlüleri de mest ettiler
        Ünlüleri de mest ettiler
        İtalya'da bölgelere 'daha fazla özerklik'
        İtalya'da bölgelere 'daha fazla özerklik'
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi
        Kocasinan'da kurban kesim yerlerinde 441 hayvanın kesimi gerçekleştirildi
        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı
        Büyük Şehir Bülteni'nin 60'ıncı sayısı çıktı
        Sultan Sazlığı'na bayramda yoğun ilgi
        Sultan Sazlığı'na bayramda yoğun ilgi
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
        8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne serbest bırakıldı
        8 yaşındaki oğlunu bıçakla yaralayan anne serbest bırakıldı
        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi: Ben Mesih'im
        Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı şüphelisi: Ben Mesih'im