Evinde ölü bulundu

Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi Ülkeli Sokak'taki 12 katlı bir binanın 10'uncu katında oturan Abdurrahman G.'den haber alamayan yakınları eve geldi. Abdurrahman G.'yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Abdurrahman G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman G.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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