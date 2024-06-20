Kursiyerinin eşi tarafından bıçaklandı

KAYSERİ'de, özel meslek edindirme kursunda eğitim veren H.K., kursiyerinin eşi Fatih T. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde özel meslek edindirme kursunda meydan geldi. Kursta eğitmen olarak görev yapan H.K. ile kursiyerinin eşi Fatih T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Fatih T., yanındaki bıçakla H.K.'yi ayağından yaralayıp kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.