Ömrünü tamamlayan elektrik direği, 40 yıldır leyleklere yuva oluyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Hacı Ömer Altınoluk'un (64) müstakil evinin yanında bulunan ve ömrünü tamamladığı için aktif olmayan elektrik direği, leyleklere 40 yıldır yuva oluyor. Elektrik direklerinin yenileneceği zaman, leyleklerin neslinin tükenmemesi için bu direği söktürmediklerini belirten Altınoluk, "Hacı leylekler 40 yıldır gelip gidiyorlar. Araziden yiyecekleri toplayıp yavrularına yediriyorlar. Hacı leylekler köyümüzün maskotu haline geldi. Onları özlüyoruz. Yaz mevsiminin geldiğini, kış mevsiminin bittiğini leylekler sayesinde biliyoruz" dedi.

İlçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde Hacı Ömer Altınoluk'un müstakil evinin yanında bulunan elektrik direği, bir süre mahallenin elektrik ihtiyacını karşılamasında kullanıldı. Göç güzergahı üzerinde bulunan direk, geçen süreçte leyleklerin yuvası haline geldi. Ömrünü tamamlayan ağaç direk, yetkililer tarafından yenileneceği zaman ev sahibi Altınoluk, leylekler için sökülmemesini istedi. Aktif olmayan elektrik direği, yöre halkı tarafından 'hacı leylek' olarak adlandırılan leyleklere 40 yıldır yuva oluyor.

Leyleklerin, mahallenin maskotu haline geldiğini belirten Altınoluk, "Hacı leylekler 40 yıldır gelip gidiyorlar. Mart ayında buraya gelip yumurtlarlar. Eylül ayında da giderler. Bu direk araziye yakın olduğu için buradan kolay gidip geliyorlar. Araziden yiyecekleri toplayıp yavrularına yediriyorlar. Hacı leylekler köyümüzün maskotu haline geldi. 40 yıldır buraya gelip yavrularını büyütürler. Leylek ailesi, 3 yavru ve anne ile babadan oluşuyor. Buraya gelen yabancılar leyleklerin fotoğraflarını çekiyorlar" diye konuştu.