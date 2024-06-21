Ömrünü tamamlayan elektrik direği, 40 yıldır leyleklere yuva oluyor
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Hacı Ömer Altınoluk'un (64) müstakil evinin yanında bulunan ve ömrünü tamamladığı için aktif olmayan elektrik direği, leyleklere 40 yıldır yuva oluyor.
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Hacı Ömer Altınoluk'un (64) müstakil evinin yanında bulunan ve ömrünü tamamladığı için aktif olmayan elektrik direği, leyleklere 40 yıldır yuva oluyor. Elektrik direklerinin yenileneceği zaman, leyleklerin neslinin tükenmemesi için bu direği söktürmediklerini belirten Altınoluk, "Hacı leylekler 40 yıldır gelip gidiyorlar. Araziden yiyecekleri toplayıp yavrularına yediriyorlar. Hacı leylekler köyümüzün maskotu haline geldi. Onları özlüyoruz. Yaz mevsiminin geldiğini, kış mevsiminin bittiğini leylekler sayesinde biliyoruz" dedi.
İlçeye bağlı Kuşçu Mahallesi'nde Hacı Ömer Altınoluk'un müstakil evinin yanında bulunan elektrik direği, bir süre mahallenin elektrik ihtiyacını karşılamasında kullanıldı. Göç güzergahı üzerinde bulunan direk, geçen süreçte leyleklerin yuvası haline geldi. Ömrünü tamamlayan ağaç direk, yetkililer tarafından yenileneceği zaman ev sahibi Altınoluk, leylekler için sökülmemesini istedi. Aktif olmayan elektrik direği, yöre halkı tarafından 'hacı leylek' olarak adlandırılan leyleklere 40 yıldır yuva oluyor.
Leyleklerin, mahallenin maskotu haline geldiğini belirten Altınoluk, "Hacı leylekler 40 yıldır gelip gidiyorlar. Mart ayında buraya gelip yumurtlarlar. Eylül ayında da giderler. Bu direk araziye yakın olduğu için buradan kolay gidip geliyorlar. Araziden yiyecekleri toplayıp yavrularına yediriyorlar. Hacı leylekler köyümüzün maskotu haline geldi. 40 yıldır buraya gelip yavrularını büyütürler. Leylek ailesi, 3 yavru ve anne ile babadan oluşuyor. Buraya gelen yabancılar leyleklerin fotoğraflarını çekiyorlar" diye konuştu.
'SESLERİNİ DUYUNCA DAHA MUTLU OLUYORUZ'
Leylekler göç ettiği zaman onları özlediklerini aktaran Altınoluk, "Ağaç direklerden demir direklere geçileceği zaman yetkililer bu direği sökmek istedi. Ben de 'Bu direği sökmeyin, hacı leyleklerin nesli tükeniyor' dedim. Direği söktürmedim. Ben 40 yıldır bu evde oturuyorum ve leylekler bize şenlik oluyor. Onları özlüyoruz. Yaz mevsiminin geldiğini, kış mevsiminin bittiğini leylekler sayesinde biliyoruz. Seslerini duyunca daha mutlu oluyoruz. Önceden ismi, 'Hacı Leylek'ti. Biz, 'Yadigar' olarak isimlendirdik" ifadelerini kullandı.
'MAHALLELİ OLARAK ONLARI SEVİYORUZ'
Mahalle sakinlerinden Eyüp Tuzak (73) ise "Bu leylekler 40 yıldır buraya gelip gidiyor. Yemeklerini araziden topluyorlar. 2 hacı leylek gelip, 5 leylek olarak geri dönüyorlar. Böyle bir yaşantıları var. Bizde mahalleli olarak onları seviyoruz. Kendileri de onları sevdiğimizin farkında. Onlarla ilgileniyoruz" dedi.
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