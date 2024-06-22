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        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla vuruldu; durumu ağır

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır, kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darbedildi, ardından tabancayla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 22.06.2024 - 01:05
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        Kayseri'de otomobili durdurulan CHP üyesi önce darbedildi, sonra tabancayla vuruldu; durumu ağır
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        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde, CHP üyesi Şerafettin Bahadır, kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darbedildi, ardından tabancayla yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahadır'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

        ​Olay, akşam saatlerinde Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. CHP üyesi Şerafettin Bahadır'ın otomobili kimliği belirsiz kişiler tarafından durduruldu. Önce darbedilen Bahadır, sonrasında tabancayla ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahadır, sağlık ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Bahadır, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Bahadır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Diğer yandan CHP'li Şerafettin Bahadır, geçen 31 Mart'ta yapılan ilk seçimlerin ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın 'Topal' şarkısı eşliğinde oyun oynamış ve çekilen görüntüler MHP'li başkan adayı Menduh Uzunluoğlu'na gönderme olarak yorumlanmış, sosyal medyada da gündem olmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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