Evinde tabancayla başından vuruldu

Suriye uyruklu Rahim başından vurulduğu sırada yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu B.R. ve kendi kardeşi M.R. polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rahim, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYSERİ'de evinin salonunda tabancayla başından vurulan Suriye uyruklu Cüneyt Rahim (24), ağır yaralandı. Rahim hastaneye kaldırılırken, bu sırada yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kendi kardeşi M.R. polis merkezine götürüldü.

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