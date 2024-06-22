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        Evinde tabancayla başından vuruldu

        KAYSERİ'de evinin salonunda tabancayla başından vurulan Suriye uyruklu Cüneyt Rahim (24), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.06.2024 - 12:15
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        Evinde tabancayla başından vuruldu
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        KAYSERİ'de evinin salonunda tabancayla başından vurulan Suriye uyruklu Cüneyt Rahim (24), ağır yaralandı. Rahim hastaneye kaldırılırken, bu sırada yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu B.R. ile kendi kardeşi M.R. polis merkezine götürüldü.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Karamanlı Sokak'taki 2 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Cüneyt Rahim, evinin salonunda tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Rahim, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Suriye uyruklu Rahim başından vurulduğu sırada yanında bulunan 6 yaşındaki oğlu B.R. ve kendi kardeşi M.R. polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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