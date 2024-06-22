Kayseri'de, iş yerinde ölü bulundu

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ahmet Koçer'i hareketsiz halde bulan esnaf, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Ahmet Koçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Koçer'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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