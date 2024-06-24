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        Doktorlar 'Çocuğun olmaz' dedi; 27 yıl sonra baba oldu

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan ve azospermi (erkek üreme organında sperm olmaması) hastalığı ile dünyaya gelen Melih Apaydın'ın (47) 1997 yıllında yaptığı ilk evlilik, çocuğunun olmaması nedeniyle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 09:19 Güncelleme: 24.06.2024 - 09:25
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        Doktorlar 'Çocuğun olmaz' dedi; 27 yıl sonra baba oldu
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan ve azospermi (erkek üreme organında sperm olmaması) hastalığı ile dünyaya gelen Melih Apaydın'ın (47) 1997 yıllında yaptığı ilk evlilik, çocuğunun olmaması nedeniyle sona erdi. Bir süre sonra yeniden evlenen Apaydın, Kayseri'de başvurduğu hastanede 1 yıllık tedavisinin ardından 27 yıl sonra baba oldu. Apaydın, "Testislerim yukarıda doğmuşum. Operasyon ile aşağıya alınmış. Ameliyatı yapan doktor, aileme çocuğumun olamayacağını söylemiş. İzmir, İstanbul ve Muğla'da bazı doktorlarla görüştük. Bana, 'Kısırsın, hiçbir şekilde çocuğun olmaz daha fazla boş yere para dökme' dendi. Sonrasında mucize bir şekilde çocuğum oldu. 27 yıldır kurduğum hayal gerçek oldu. Sanki ölüp tekrar doğmuş gibiyim" dedi.

        Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Melih Apaydın, azospermi hastalığı ile dünyaya geldi. Küçük yaşta ameliyat geçiren Apaydın'ın yukarıda olan testisleri operasyonla aşağıya alındı. Doktorlar, Apaydın'ın ailesine çocuğunun olamayacağını söyledi. Apaydın'ın 1997 yılında yaptığı ilk evliliği, çocuğunun olmaması nedeniyle 5 yıl sonra sona erdi. Melih Apaydın, 7 yıl önce ikinci eşi olan İpek (38) ile tanışarak evlendi. Sosyal medya üzerinden tüp bebek araştırmaları yapan çift, Kayseri'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner ile iletişime geçti. Apaydın, 1 yıl süren ilaç ve iğne tedavisinin ardından 47 yaşında baba oldu. Çift, bebeklerine Buğra ismini verdi.

        Süreci anlatan Apaydın, "Ben doğduğumda ailem biliyormuş. Testislerim yukarıda doğmuşum. Operasyon ile aşağıya alınmış. Ameliyatı yapan doktor, aileme çocuğumun olamayacağını söylemiş. İlk evliliğimi yaptım. Çocuğum olmayınca ailem tarafından bu konu bana söylendi. Çeşitli tedavi yöntemlerini çok araştırdık ve uğraştık. İlk evliliğim de bu yüzden sona erdi. Benim çocuğum olmuyor diye tepki ile karşılandım. İlk evliliğim sona erince çocuğu da evliliği de unuttum. Bir süre hayata küstüm" ifadelerini kullandı.

        '27 YILDIR KURDUĞUM HAYAL GERÇEK OLDU'

        İkinci evliliği ve tedavi sürecini anlatan Apaydın, "Sonra eşimle tanıştım. Onun da ikinci evliliği. İlk evliliğinden bir çocuğu vardı. O yüzden de o çocuğu da kendi çocuğum olarak kabullendim. Eşimin tavsiyesiyle bazı tedavi yöntemleri uygulamak için doktorlara başvurduk. İzmir, İstanbul ve Muğla'da bazı doktorlarla görüştük. Bana, 'Kısırsın, hiçbir şekilde çocuğun olmaz daha fazla boş yere para dökme' dendi. Sosyal medya üzerinden Gökalp hocayı bulduk ve Kayseri'ye geldik. Bir seneye yakın bir süre tedavi gördüm. Ne söylendiyse eşim ve ben birebir uyguladık. Sonrasında mucize bir şekilde çocuğum oldu. İnşallah bugün de alıp gidiyoruz. Şu an tam 1 haftalık. Bu his tarif edilemez. 27 yıldır kurduğum hayal gerçek oldu. Sanki ölüp tekrar doğmuşum gibi" diye konuştu.

        'BİR BABANIN BU KADAR MUTLU OLABİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

        Eşinin çocuğu olmuyor diye üzüldüğünü belirten İpek Apaydın ise "Bir oğlumuz oldu. Eşimin yüzünde ilk kez, gerçek bir gülümsemeyi gördüm. Çocuğu olduğu için bir haftadır mutluluktan ayakları yere basmıyor. Bir babanın bu kadar mutlu olabileceğini hiç düşünmemiştim. Herkesin buraya gelip tedavi olmasını isterim. Çocuğu olmuyor diye umutsuzluğa kapılmasınlar” dedi.

        'KOLAY BİR VAKA DEĞİLDİ'

        Kayseri System Hastanesi Direktörü ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner ise "27 yıl sonra gelen meleğimizin doğumunu gerçekleştirdik. Bizim için Muğla'dan geldiler. Sosyal medya üzerinden yaptığımız tedavi yöntemlerini görmüşler. Erkek faktörümüz ile sorunumuz vardı. Kolay bir vaka değildi, zordu. Ama çok şükür ilk denememizde tüp bebek yöntemiyle gebeliğimizi elde ettik. Doğum içinde doğum kısmı da sıkıntılıydı. Uzun süre burada kaldılar ve takiplerini yaptık. Şu an meleğimiz kucağımızda" ifadelerini kullandı.

        Galeri
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