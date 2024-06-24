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        Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı

        KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında bölgede yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:05
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        Sarıoğlan fayının varlığı ortaya çıkarıldı
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        KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesi Tatılı mevkisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi çalışmasında bölgede yer radarı ve dron ile kapsamlı jeofizik çalışması yapan ekip, kazı çalışmaları neticesinde bölgede fayın varlığını ortaya koydu.

        6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Deprem Master Planı Çalışmaları'na devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 200 milyon metrekare alanda mikro bölgeleme çalışmalarını sürdürürken, kentte devam eden projelere destek veriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı, Sarıoğlan Tatılı Hendeği'nde AFAD, MTA ve TBB iş birliğinde TÜBİTAK Projesi'ne lojistik destek sağladı. Bölgede çalışmalar yapan AFAD Deprem Danışma Kurulu Üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Koçbulut, "Bir haftadır çalışmamız devam ediyor. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye'nin diri faylarının paleosismolojisi başlıklı bir çalışmadır. Bu çalışmayı AFAD, MTA, Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK destekliyor, 14 projeden oluşan büyük bir proje. Biz bu 14 projeden birisiyiz. 11 numaralı proje biziz. Sivas'tan başlayıp, Tecer, Altınyayla, Gemerek, Sarıoğlan, Bünyan ve Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nı çalışacağız. Bu fayın paleosismolojik özelliklerini ortaya koymak maksadıyla bu işi yapıyoruz. Öncelikle bu fay boyunca 1/25000 harita yapıyoruz, tektonik haritayı ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra bu harita üzerinde dron ile uçuşlar gerçekleştirip, daha detaylı haritalar üretiyoruz. Bunlar üzerinde açacağımız hendek yerini belirledikten sonra buralarda faya dik yönde radar ve jeofizik yöntemiyle fayın burada olup, olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Bunları belirleyip, olumlu sonuçlar aldıktan sonra kazıya karar veriyoruz" dedi.

        'TERS BİLEŞENLİ BİR FAY'

        Kayseri'nin mikro bölgelemesinin de devam ettiğinin altını çizen Koçbulut, "Diğer çalışmamız da Kayseri'nin güney tarafı olan Ecemiş Fayı'nı ilgilendiriyor. Onun da sonuçlarını belediyemiz ile yapacağız. Ayrıca Kayseri'nin mikro bölgelemesi de yapılıyor. Oradaki aktif faylar da yerleşime uygunluk açısından değerlendirilecek. Yaptığımız kazı çalışmaları neticesinde artık fayın varlığını ortaya koyduk. Sağ tarafta bozuşmuş malzemeyi görüyoruz, sol tarafta ise karasal birimleri görüyoruz. Jeolojik anlamda bunların böyle karşı karşıya gelmesi sadece fay ile olur. Deliler Fayı'nın Sarıoğlan segmentinin şu andaki verilere göre, ters bileşenli bir fay olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra buranın bir kesiti çizilecek, örnekleme yapılacak, bu sonuç çıktığında bu fayın kayma hızı, deprem üretme aralığı ortaya çıkacak, bundan sonra yorum yapabileceğiz" diye konuştu.

        'YERİN BİR NEVİ MR'INI ÇEKMİŞ BULUNDUK'

        Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın ise "Kayseri'nin depremselliği ile alakalı olarak çalışmalarından dolayı Fikret hocam ve ekibine teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıoğlan Belediyemize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Koçeroğlu da yer radarı hakkında bilgiler vererek, "Türkiye'nin diri fay haritasının belirlenmesinde Deliler segmenti üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarda yer radarı ve profesyonel dron uygulaması yaptık. Yer radarı uygulamasında yere çok güçlü frekanslarda elektromanyetik dalgaları göndererek, yerin bir nevi MR'ını çekmiş bulunduk. Yer radarı yöntemi jeofizik yöntemi olarak karşımıza çıkar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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