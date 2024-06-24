Kayseri'de 31 yıl hapis cezası alan firari kadın hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E. (20) adlı kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari kadın hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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