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        Kayseri'de 15 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 15 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapisle aranan firari hükümlü Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:05
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        Kayseri'de 15 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, 15 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapisle aranan firari hükümlü Ş.Ş. (35), saklandığı evde polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası ile aranan firari hükümlü Ş.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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