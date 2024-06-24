Yangında alevlerin ortasında kalan kaplumbağa kurtarıldı

KAYSERİ'de otluk alanda çıkan yangında alevlerin içinde kalan kaplumbağa, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde otluk arazide çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri, alevlerin ortasında kalan kaplumbağayı fark etti. Kurtarılan kaplumbağa, üzerine su döküldükten sonra yeniden doğaya salındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bilinçsizce yakılan anızlar, büyük yangınlara dönüşüyor. Bu nedenle, herkesin arazilerde daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.