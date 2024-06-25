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        Uçak pistlerinde hasarın hızlı onarımı için malzeme geliştirildi

        ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ), SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı 'SkyPatch' isimli tamir malzemesi geliştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:12 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:15
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        Uçak pistlerinde hasarın hızlı onarımı için malzeme geliştirildi
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        ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ), SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli tamir malzemesi geliştirildi.

        ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aslan ile öğrencileri, araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrasında, SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli malzeme geliştirdi. Dr. Şevket Aslan, ülkemizdeki hava teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesinin, havacılık alanında büyük bir dönüşüm ve ilerleme yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığını belirten Aslan, "Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi durumunda, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir. Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak, uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik" dedi.

        10 DAKİKADA SERTLEŞİYOR

        Geliştirilen malzemenin hem beton hem de asfalt pistlerde kullanılabildiğini ifade eden Aslan, "SkyPatch, elastik açıdan uyumlu, soğuk bir şekilde uygulanabilen, sıkıştırmaya gerek duymayan, 10 dakikada sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşme ve büzülmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahiptir. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ilerlemesine sürekli katkıda bulunan ERÜ’ye, altyapı ve imkanlar anlamında destek veren Erciyes Teknopark’a, Ar-Ge faaliyetlerine verdiği destekle önemli bir rol oynayan KOSGEB'e ve projemizin gerçekleşmesinde katkı sağlayan diğer tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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