Uçak pistlerinde hasarın hızlı onarımı için malzeme geliştirildi

ERCİYES Üniversitesi'nde (ERÜ), SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli tamir malzemesi geliştirildi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şevket Aslan ile öğrencileri, araştırma ve geliştirme çalışmaları sonrasında, SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli malzeme geliştirdi. Dr. Şevket Aslan, ülkemizdeki hava teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesinin, havacılık alanında büyük bir dönüşüm ve ilerleme yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığını belirten Aslan, "Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi durumunda, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir. Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak, uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik" dedi.