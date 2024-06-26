Kayseri'de karşılıksız çek ve senet dolandırıcılığına 3 gözaltı
KAYSERİ'de, karşılıksız çek ve senet kullanarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, toplam 525 bin TL değerinde senet ele geçirildi.
KAYSERİ'de, karşılıksız çek ve senet kullanarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, toplam 525 bin TL değerinde senet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karşılıksız çek, senet imzalatıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A. (27), H.A. (22) ve A.Y. (43) yakalandı. Adreslerdeki aramada 2 tabanca, av tüfeği, 823 fişek, toplam 525 bin TL değerinde senet, 4 imzalattırılmış boş senet, 2 bıçak ve cop ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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