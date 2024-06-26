Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de karşılıksız çek ve senet dolandırıcılığına 3 gözaltı

        KAYSERİ'de, karşılıksız çek ve senet kullanarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, toplam 525 bin TL değerinde senet ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de karşılıksız çek ve senet dolandırıcılığına 3 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, karşılıksız çek ve senet kullanarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı, toplam 525 bin TL değerinde senet ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara karşılıksız çek, senet imzalatıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A. (27), H.A. (22) ve A.Y. (43) yakalandı. Adreslerdeki aramada 2 tabanca, av tüfeği, 823 fişek, toplam 525 bin TL değerinde senet, 4 imzalattırılmış boş senet, 2 bıçak ve cop ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!

        Benzer Haberler

        Üç üniversite mezunu görme engelli, matematik bölümünde yüksek lisans yapıy...
        Üç üniversite mezunu görme engelli, matematik bölümünde yüksek lisans yapıy...
        Büyükşehir Belediyesi Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesini hayata geçi...
        Büyükşehir Belediyesi Arıtma, Kurutma ve Yakma Tesisi Projesini hayata geçi...
        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
        İncesu'da yamaç paraşütü denemeleri başladı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTA...
        Melikgazi Belediyesinin özel yetenekli öğrencilere yönelik projesine TÜBİTA...