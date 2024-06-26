Hakkari'de 4 kişinin öldüğü kavganın davasında 4 sanığa 79'ar yıl 6'şar ay hapis

HAKKARİ'de iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen 8 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, tutuklu 4 sanığı 79'ar yıl 6'şar ay hapse çarptırdı. 2 sanık beraat ederken, firari 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Olay, 20 Temmuz 2022'de Hakkari'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kürom köyündeki yaylada meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada serbest muhasebeci ve mali müşavir Mustafa Zanyar ile Cangir, Mehmet ve Süleyman Macu hayatını kaybetti. Kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, tutuklandı. 2 şüpheli ise firar etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; 6'sı tutuklu 8 sanık hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamenin geldiği Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi tarafların birbirine zarar verebilecekleri, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve kamuoyunda infial yaratacak bir olay olmaması için yeniden Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı. ÖNCE MALATYA, SONRA KAYSERİ Başsavcılıkça Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Malatya'da görülmesine karar verildi. Ancak Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nin fiziki yetersizlik nedeniyle yaptığı itirazı üzerine dosya, Kayseri'ye gönderildi. Kayseri'de, 2'si firari, 6'sı tutuklu toplam 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında Erhan Y. ve Cüneyt Y. tahliye edildi.