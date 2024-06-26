Kayseri'de 16 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan M.
KAYSERİ'de 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan M.E.G. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'kasten yaralama' suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan M.E.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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