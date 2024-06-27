Eniştesini vurup, otomobil ile üzerinden geçen kayınbiradere müebbet hapis istemi

KAYSERİ'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) tabanca ile öldürdükten sonra otomobille üzerinden geçen güvenlik görevlisi Yener Koçer (44) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen Koçer, eniştesinin ablasına şiddet uyguladığını öne sürerek, "Ablam uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Benim yanıma sığındı. Eniştem beni darbetti" dedi.

Olay, 3 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertan Temel, yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti. Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Yener Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yener Koçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.