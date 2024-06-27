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        Kayseri'de kar maskeli cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)

        TUTUKLANDIKayseri'de,yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:39
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        Kayseri'de kar maskeli cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)
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        TUTUKLANDI

        Kayseri'de,yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.K. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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