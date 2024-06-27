Kayseri'de kar maskeli cinsel saldırı şüphelisi yakalandı (2)
TUTUKLANDIKayseri'de,yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.
TUTUKLANDI
Kayseri'de,yüzde 90 zihinsel engelli kadını takip edip, cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kar maskeli M.K. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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