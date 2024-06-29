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        Otomobil şarampole devrildi; tekvando hocası öldü, sporcu 4 çocuk yaralandı

        KAYSERİ- Niğde karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada tekvando hocası Murat Şimşek (40) hayatını kaybederken, araçtaki 4 sporcu çocuk da yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:17 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:20
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        Otomobil şarampole devrildi; tekvando hocası öldü, sporcu 4 çocuk yaralandı
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        KAYSERİ- Niğde karayolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada tekvando hocası Murat Şimşek (40) hayatını kaybederken, araçtaki 4 sporcu çocuk da yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Kayseri- Niğde karayolu Gülbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Tekvando hocası Murat Şimşek yönetimindeki 06 BJ 096 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Şimşek ile otomobilde bulunan sporcular H.S. (13), A.A. (12), S.A. (13) ve A.R.Ç. (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Murat Şimşek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

        Öte yandan Şimşek ile 4 sporcusunun Niğde'de antrenman karşılaşmalarına gittiği öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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