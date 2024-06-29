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        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisine beraat

        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla 4 lise öğrencisinin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:45
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        Atatürk'ün fotoğrafını yakan 4 lise öğrencisine beraat
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        KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktıkları iddiasıyla 4 lise öğrencisinin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle öğrencilerin beraatlerine karar verdi.

        Olay, geçen yıl 26 Ekim'de İncesu ilçesinde meydana geldi. Lise 12'nci sınıf öğrencileri A.K., A.N., H.E. ve E.K. bir arada oldukları sırada öğrencilerden A.K., Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını ateşe verdi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 4 öğrenci, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

        ADLİ KONTROL İLE TAHLİYE EDİLDİLER

        İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İncesu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 4 sanık hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza istendi. Geçen yıl kasım ayında İncesu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu 4 sanık adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

        Kapalı oturumda görülen davanın karar duruşmasında sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanıklar, "Atatürk'ün fotoğrafını yerde gördük. Atatürk'ün fotoğrafının yerde durmasını istemedik. Bu nedenle yaktık. Beraatimizi istiyoruz" dedi. Mahkeme hakimi, 4 lise öğrencisinin 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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