Kayseri'de düğünde silahlı kavga: 4 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Çilem Sokak'ta meydana geldi. Düğünde bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAYSERİ'de, bir düğünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

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