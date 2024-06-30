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        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada, çim serimi işlemlerine başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:55
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        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, çim serim çalışması başladı
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada, çim serimi işlemlerine başlandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlem bir hafta devam etti. Sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi.

        Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada hibrit sistem çalışmaları yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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