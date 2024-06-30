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        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı

        KAYSERİ'de 59 yaşındaki N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:35
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        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı
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        KAYSERİ'de 59 yaşındaki N.K.'ya, evlilik vaadiyle 30 bin TL değerinde altın ve elbise aldırıp bin dolar da nakit parasını alan, 39 ayrı suç kaydı bulunan F.O. (33) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

        Kayseri'de N.K., evlilik vaadiyle F.O. adlı kadının kendisine 30 bin TL değerinde altın ve elbise aldırıp, bin dolar da dolandırdığını belirterek, polise gidip şikayetçi oldu. Harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında, 'dolandırıcılık, 'yankesicilik', 'hırsızlık', 'güveni kötüye kullanma', 'cinsel taciz', 'şantaj' ve 'fuhuşa teşvik' suçlarından 39 adet suç kaydı bulunan F.O., polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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