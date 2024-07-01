Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (2)

VALİÇİÇEK: 5 POLİS YARALANDI

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi. Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu. Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.