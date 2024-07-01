Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (3)

MÜSAVATDERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPIN

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, açıklamasında, "Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık. Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdididir dedik. Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir. Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum! Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim" ifadelerine yer verdi.