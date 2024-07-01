Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (3)
MÜSAVATDERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPINKayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
MÜSAVATDERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPIN
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, açıklamasında, "Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık. Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdididir dedik. Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir. Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum! Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim" ifadelerine yer verdi.
'SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİN SAĞLANMASI, MHP OLARAK BEKLENTİMİZDİR'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" dedi.
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