Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (3)

        MÜSAVATDERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPINKayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 02:59 Güncelleme: 01.07.2024 - 03:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MÜSAVATDERVİŞOĞLU: CİDDİYETLE GEREĞİNİ YAPIN

        Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dervişoğlu, açıklamasında, "Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardık. Sığınmacı meselesi Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdididir dedik. Ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu mesele topyekün bir yıkıma dönüşmek üzeredir. Bu uyarılarımızı kulak ardı eden ve milyonlarca sığınmacıyı taammüden sınırlarımızdan geçirenlere sesleniyorum! Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim" ifadelerine yer verdi.

        'SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZİN ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİN SAĞLANMASI, MHP OLARAK BEKLENTİMİZDİR'

        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kayseri’de bir çocuğumuza yönelik sergilenen insanlık dışı davranışta bulunan Suriyeli şahıs gözaltına alınmış ve hakkındaki işlemlere başlanmıştır. Konuyla ilgili olarak Kayseri Valiliği’nce yapılan açıklamanın dikkate alınması ve hemşerilerimizin huzurunu kaçıracak provokasyonlara mahal verilmemesi elzemdir. Türkiye’nin huzur ve güvenliği için Suriyeli misafirlerimizin mümkün olan en kısa sürede onurlu bir şekilde ülkelerine dönmelerinin sağlanması MHP olarak beklentimizdir" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bursa'da yangın büyük ölçüde kontrol altında
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Bozcaada’ya 'giriş-çıkış ücreti' yeniden gündem oldu
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        Fransa'da aşırı sağ yarışı önde götürüyor
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        İki aile birbirine girdi: 10 yaralı
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        Dört ilde orman yangını
        Dört ilde orman yangını
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Sıcak hava tırmanıyor
        Sıcak hava tırmanıyor
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İngiltere'den tarihi geri dönüş!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Gazi Koşusu'nda zafer Dragon Flame'in!
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        Tekerlekli sandalyede sürpriz
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        36 bin kişiye 'hayal' sattılar! 5 bin yılda 1 gün tatil: 10 milyar lira dolandırdıkları mağdurları ikinci kez dolandırdılar
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        İşte hayat kurtaran 4 yumurta testi!
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı
        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi
        Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca doğa yürüyüşü düzenledi