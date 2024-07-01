Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (4)

        HASARGÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIKayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:11 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (4)
        ABONE OL
        ABONE OL

        HASARGÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

        Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Hatice öğretmeni sırtından vurmuştu! Uzman çavuşun cinayet gerekçesi!
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        Biden'ın adaylığı tartışılıyor: Ailesi ne dedi?
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        Anne, baba ve kızları... Bir aile yok artık!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        Icardi'ye 50 milyon euro'luk teklif!
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        İsmail Küçükkaya'yı yıkan ölüm! Annesi denizde boğuldu
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        "El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!"
        İspanya geriden gelip turladı!
        İspanya geriden gelip turladı!
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti
        İzmir'de binada patlama! 5 kişi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı
        Kayseri'de evlilik vaadiyle dolandırıcılığa 1 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı