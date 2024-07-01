Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi, 5 polis yaralı (4)
HASARGÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIKayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
HASARGÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Kayseri’de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Olcay DÜZGÜN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
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