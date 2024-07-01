Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sahiplerinin terk ettiği eşek, yaşamını çiftlikte sürdürecek

        KAYSERİ'ninTomarza ilçesinde sağ ön ayağındaki aksama ve sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahiplerinin terk ettiği 9 yaşındaki eşek, yetkililer tarafından koruma altına alınarak tedavi edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahiplerinin terk ettiği eşek, yaşamını çiftlikte sürdürecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'ninTomarza ilçesinde sağ ön ayağındaki aksama ve sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahiplerinin terk ettiği 9 yaşındaki eşek, yetkililer tarafından koruma altına alınarak tedavi edildi. Ön ayağına alçı tedavisi uygulanan eşeğe, yaşamını sürdüreceği çiftlik yönetimi tarafından 'Firuze' ismi verildi. Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir (25), "Bundan sonra burada maskot olarak, ağır bir iş görmeden hayatını devam ettirecek" dedi.

        Tomarza ilçesinde bir eşek, sağ ön ayağındaki aksama ve sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahipleri tarafından terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan eşeği görenler, durumu yetkililere bildirdi. Belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri, harekete geçti. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen eşek, burada tedavi altına alındı. 9 yaşındaki eşeğin ön ayağına alçı tedavisi uygulandı. Ardından Kafkas Atlı Spor Kulübü'ne getirilen eşeğe, çiftlik yönetimi tarafından 'Firuze' ismi verildi. Eşeğin geri kalan yaşamını burada sürdüreceğini belirten Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir, "Burada atlı faaliyetler gerçekleştirdiğimiz bir spor kulübümüz var. Eşek, Tomarza ilçesinde köylülere yıllarca hizmet ettikten sonra ufak bir rahatsızlık geçirmiş ve sahipleri tarafından terk edilmiş. Vatandaşlarımız, eşeği kötü durumda görünce yetkililere haber vermişler. Eşek, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavilerini gördükten sonra kulübümüzde koruma altına alındı. Ön ayağında aksama oluşmuş. Bu yüzden de sahipleri onu terk etmiş. Bir gözünde de görme kaybı var. Şu an bütün tedavilerini gördü. Burada ilaç tedavisine devam ediyor" dedi.

        'YETKİLİLERE HABER VERMELERİNİ RİCA EDİYORUM'

        Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Emir, şöyle konuştu:

        "Eşeğimizden önce, yine KAYHAKDER'in sahiplenerek tedavi altına alındığı bir atımız vardı. İsmi, 'Firuze'ydi. O atımızı kurtaramadık. Bu yüzden eşeğimizin adını, 'Firuze' koyduk. Eşeğimiz, 9 yaşında olduğu ve eski sahipleri tarafından ezildiği için ayağındaki rahatsızlık ve gözündeki görme kaybından dolayı bundan sonra burada maskot olarak, ağır bir iş görmeden hayatını devam ettirecek. Daha önce bir yavru ve yetişkin at almıştık. Şimdi de eşeğimizi aldık ve bakımına devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan evcil hayvanlara ve yük hayvanlarına karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kimileri hayvanlar ile işi bittiği zaman ölüme terk ediyorlar. Vatandaşların bu durumda hayvanları gördükleri zaman yetkililere haber vermelerini rica ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Baba katili evlat: Mekanı cennet olsun! Karar açıklandı!
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Berber ve kuaförler için tatil düzenlemesi
        Zaniolo bilmecesi!
        Zaniolo bilmecesi!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Beşiktaş vazgeçmiyor!
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Nazik ebeveynlik neden işe yaramıyor?
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Kerim 18 yaşındaydı! Evinden çıkarken kanlı infaz!
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Bursa'daki yangın felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Etek giyen erkekleri eleştirdi
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"
        "Macron'un erken seçim kararı kendi sonunu getirdi"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın ya...
        Kayseri'de istismar iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın ya...
        Kayseri'deki olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı
        Kayseri'deki olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ate...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri'de 5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş...
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama:
        Kayseri Valiliğinden taciz iddiasına ilişkin açıklama: