Sahiplerinin terk ettiği eşek, yaşamını çiftlikte sürdürecek

KAYSERİ'ninTomarza ilçesinde sağ ön ayağındaki aksama ve sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahiplerinin terk ettiği 9 yaşındaki eşek, yetkililer tarafından koruma altına alınarak tedavi edildi. Ön ayağına alçı tedavisi uygulanan eşeğe, yaşamını sürdüreceği çiftlik yönetimi tarafından 'Firuze' ismi verildi. Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir (25), "Bundan sonra burada maskot olarak, ağır bir iş görmeden hayatını devam ettirecek" dedi.

Tomarza ilçesinde bir eşek, sağ ön ayağındaki aksama ve sağ gözündeki görme kaybı nedeniyle sahipleri tarafından terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan eşeği görenler, durumu yetkililere bildirdi. Belediye ve Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) ekipleri, harekete geçti. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirilen eşek, burada tedavi altına alındı. 9 yaşındaki eşeğin ön ayağına alçı tedavisi uygulandı. Ardından Kafkas Atlı Spor Kulübü'ne getirilen eşeğe, çiftlik yönetimi tarafından 'Firuze' ismi verildi. Eşeğin geri kalan yaşamını burada sürdüreceğini belirten Kafkas Atlı Spor Kulübü işletmecisi Kürşat Emir, "Burada atlı faaliyetler gerçekleştirdiğimiz bir spor kulübümüz var. Eşek, Tomarza ilçesinde köylülere yıllarca hizmet ettikten sonra ufak bir rahatsızlık geçirmiş ve sahipleri tarafından terk edilmiş. Vatandaşlarımız, eşeği kötü durumda görünce yetkililere haber vermişler. Eşek, Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedavilerini gördükten sonra kulübümüzde koruma altına alındı. Ön ayağında aksama oluşmuş. Bu yüzden de sahipleri onu terk etmiş. Bir gözünde de görme kaybı var. Şu an bütün tedavilerini gördü. Burada ilaç tedavisine devam ediyor" dedi.