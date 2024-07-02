Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı (2)
KAYSERİ'DEAKŞAM SAATLERİNDE OLAYLAR YENİDEN BAŞLADIKayseri'de dün akşam, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun, akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan gerginlik, gündüz ki sessizliğin ardından akşam saatlerinde yeniden başladı.
KAYSERİ'DEAKŞAM SAATLERİNDE OLAYLAR YENİDEN BAŞLADI
Kayseri’de dün akşam, Suriye uyruklu 7 yaşındaki kız çocuğunun, akrabası tarafından taciz edilmesinin ardından kentte yaşanan gerginlik, gündüz ki sessizliğin ardından akşam saatlerinde yeniden başladı. Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu ve Hürriyet Mahallesi ile Kocasinan ilçesindeki Argıncık, Sahabiye ve Fevziçakmak mahallelerinde sokağa çıkan vatandaşlar, Suriye uyrukluların iş yeri ile araçlarını ateşe verdi. Suriye uyruklu vatandaşların evlerine taş attı. Polis, vatandaşlara TOMA ve biber gazı ile müdahale etti. Sokak aralarındaki çöp tenekeleri yollara devrildi. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polisin müdahalesi ile olaylar sonlandırıldı. Kentte güvenlik önlemleri sürdürülüyor.
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