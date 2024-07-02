Parktaki bıçaklı kavgada yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi İpekten Sokak'taki parkta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed M. ile kimliği bilinmeyen kişi arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed M., ayağından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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