İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret edecek. Sonrasında ise AFAD Güvenlik Toplantısı'na katılacak.

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