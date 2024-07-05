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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de

        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 08:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 08:30
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de
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        İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret edecek. Sonrasında ise AFAD Güvenlik Toplantısı'na katılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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